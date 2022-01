Quirinale 2022, Tajani: “Forza Italia voleva Casini, poteva avere delle chance” (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Il politico che noi potevamo votare era Casini. Prima di arrivare al Mattarella bis Casini secondo me poteva avere qualche chance… Abbiamo poi esaminato la rosa della sinistra, non si è trovato l’accordo su un nome politico e quindi abbiamo deciso di andare su Mattarella…”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, ospite di ‘Mezz’ora in più’, sottolineando tuttavia che “‘Mattarella non è un commissariamento della politica, è una scelta…”. Chi ha dato il colpo decisivo, chi ha affossato Casini nel centrodestra? ”Lo ha detto Salvini che non voleva, ma credo avesse qualche dubbio anche Conte…”. Parlando della candidatura di Belloni, Tajani spiega che non c’è “nulla di personale, stimo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Il politico che noimo votare era. Prima di arrivare al Mattarella bissecondo mequalche… Abbiamo poi esaminato la rosa della sinistra, non si è trovato l’accordo su un nome politico e quindi abbiamo deciso di andare su Mattarella…”. Lo ha detto Antonio, coordinatore nazionale di Fi, ospite di ‘Mezz’ora in più’, sottolineando tuttavia che “‘Mattarella non è un commissariamento della politica, è una scelta…”. Chi ha dato il colpo decisivo, chi ha affossatonel centrodestra? ”Lo ha detto Salvini che non, ma credo avesse qualche dubbio anche Conte…”. Parlando della candidatura di Belloni,spiega che non c’è “nulla di personale, stimo ...

