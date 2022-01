Quirinale 2022, Tajani: “Forza Italia voleva Casini, poteva avere delle chance” (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Il politico che noi potevamo votare era Casini. Prima di arrivare al Mattarella bis Casini secondo me poteva avere qualche chance… Abbiamo poi esaminato la rosa della sinistra, non si è trovato l’accordo su un nome politico e quindi abbiamo deciso di andare su Mattarella…”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, ospite di ‘Mezz’ora in più’, sottolineando tuttavia che “‘Mattarella non è un commissariamento della politica, è una scelta…”. Parlando della candidatura di Belloni, Tajani spiega che non c’è “nulla di personale, stimo tantissimo la signora Belloni ma abbiamo sempre detto, mai un tecnico che si aggiunge a un altro tecnico, Draghi, a palazzo Chigi. E abbiamo spiegato che noi volevamo un ... Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Il politico che noimo votare era. Prima di arrivare al Mattarella bissecondo mequalche… Abbiamo poi esaminato la rosa della sinistra, non si è trovato l’accordo su un nome politico e quindi abbiamo deciso di andare su Mattarella…”. Lo ha detto Antonio, coordinatore nazionale di Fi, ospite di ‘Mezz’ora in più’, sottolineando tuttavia che “‘Mattarella non è un commissariamento della politica, è una scelta…”. Parlando della candidatura di Belloni,spiega che non c’è “nulla di personale, stimo tantissimo la signora Belloni ma abbiamo sempre detto, mai un tecnico che si aggiunge a un altro tecnico, Draghi, a palazzo Chigi. E abbiamo spiegato che noimo un ...

