Quirinale 2022 | Letta | “Governo più forte”

(Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Con la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, "il Governo esce più forte, decisamente più forte. Se ci fosse stato un altro presidente, ci sarebbero stato dei primi mesi di rodaggio e il Governo più in difficoltà" e invece "si parla di un Cdm domani. Vuol dire che il premier Draghi vuole muoversi rapidamente e mi pare un fatto positivo". Così Enrico Letta a In Mezz'ora in più. Il Mattarella bis è "un risultato molto positivo, salutato da tutti gli italiani e a livello internazionale e una scelta importante. Un risultato molto utile. Ma viene fuori una politica in crisi, spaccata, in difficoltà. Dobbiamo affrontare questi nodi che la vicenda ha messo in evidenza", ha detto Letta, spiegando che "se guardo la mia parte sono contento. Punto.

