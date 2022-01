Quirinale 2022, leghisti a casa archiviano vicenda Colle (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – I leghisti con i trolley d’ordinanza hanno già raggiunto le loro case del nord. Lasciando Montecitorio, sabato sera, molti hanno tirato un sospiro di sollievo, non solo perché oramai “anche i cambi, le camicie, erano tutte da lavanderia, eravamo provati”, come dice un fedelissimo di Matteo Salvini, che punta ad arrivare a casa “in tre ore e mezza, se va tutto bene”. La voglia di tanti è quella di archiviare la vicenda del Colle, la trasferta romana, che non ha certo incoronato Matteo Salvini come king maker del centrodestra, deludendo le aspettative dei suoi. Le capriole del segretario Salvini, avvitato in un gioco “dove forse ho peccato di lealtà e generosità”, come lui stesso ha ammesso, non sembra siano piaciute neanche al fronte dei governatori, a Massimiliano Fedriga, Luca Zaia non vedevano l’ora ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Icon i trolley d’ordinanza hanno già raggiunto le loro case del nord. Lasciando Montecitorio, sabato sera, molti hanno tirato un sospiro di sollievo, non solo perché oramai “anche i cambi, le camicie, erano tutte da lavanderia, eravamo provati”, come dice un fedelissimo di Matteo Salvini, che punta ad arrivare a“in tre ore e mezza, se va tutto bene”. La voglia di tanti è quella di archiviare ladel, la trasferta romana, che non ha certo incoronato Matteo Salvini come king maker del centrodestra, deludendo le aspettative dei suoi. Le capriole del segretario Salvini, avvitato in un gioco “dove forse ho peccato di lealtà e generosità”, come lui stesso ha ammesso, non sembra siano piaciute neanche al fronte dei governatori, a Massimiliano Fedriga, Luca Zaia non vedevano l’ora ...

Advertising

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - fattoquotidiano : IL SABATO DELLE SALME Se ci fosse il bicchiere, potremmo dire che è mezzo pieno, perché ci siamo risparmiati tutti… - albertomurador : RT @ImolaOggi: Mattarella bis, Porro sbrocca: 'È l'unico modo che questi cialtroni hanno di riuscire a stare in Parlamento ancora per 9 o 1… - Mimmo30273141 : RT @byoblu: L'avvocato Mori commenta la rielezione di Mattarella al Quirinale: 'Non mi stupisco. Penso che i grandi gruppi multinazionali,… -