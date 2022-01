Quirinale 2022, è Mattarella bis: “Non potevo sottrarmi” (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sergio Mattarella rieletto presidente della Repubblica con 759 voti, il maggior numero di preferenze dopo Sandro Pertini. “I giorni difficili per la grave emergenza sanitaria, economica e sociale richiamano al senso di responsabilità” che impone “di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati”, che prevalgono “su altre considerazioni e su prospettive personali differenti”, ha detto dopo la sua rielezione. Quando Mattarella ha raggiunto il quorum della maggioranza assoluta, pari a 505 voti, l’aula del Parlamento gli ha tributato circa 5 minuti di applausi. Un nuovo, lunghissimo, applauso dell’aula ha salutato l’annuncio del presidente della Camera, Roberto Fico, che lo ha proclamato presidente della Repubblica. Con una breve dichiarazione Fico, accompagnato dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha comunicato a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sergiorieletto presidente della Repubblica con 759 voti, il maggior numero di preferenze dopo Sandro Pertini. “I giorni difficili per la grave emergenza sanitaria, economica e sociale richiamano al senso di responsabilità” che impone “di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati”, che prevalgono “su altre considerazioni e su prospettive personali differenti”, ha detto dopo la sua rielezione. Quandoha raggiunto il quorum della maggioranza assoluta, pari a 505 voti, l’aula del Parlamento gli ha tributato circa 5 minuti di applausi. Un nuovo, lunghissimo, applauso dell’aula ha salutato l’annuncio del presidente della Camera, Roberto Fico, che lo ha proclamato presidente della Repubblica. Con una breve dichiarazione Fico, accompagnato dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha comunicato a ...

Advertising

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - fattoquotidiano : Quirinale, Di Battista: “Vergognoso che Draghi ambisca al Colle. Spettacolo del centrodestra? In un Paese civile Ca… - annamag27 : RT @byoblu: Mentre l'attenzione era catalizzata sul Quirinale, Giuliano Amato veniva eletto Presidente della Corte Costituzionale. Un tempi… - Ultron65 : RT @tempoweb: È #Mattarella bis All'ottavo scrutinio rieletto #PresidenteDellaRepubblica ?? -