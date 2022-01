Quel capolavoro il giorno dell’addio all’Avvocato Agnelli | gol da brividi Video

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 30 gennaio 2022) Giannifu una delle figure più influenti non solo per la Juventus, ma per tutta l’Italia del ‘900 e la sua morte è stata onorata. Lo stile e la classe dell’Avvocatosono state un’icona assoluta per tutta l’Italia che ha visto in lui una splendida figura che desse speranza dopo gli anni della Guerra e lui era un amante delle bellezza e così, un suo grande idolo, gli ha reso omaggio. La Juventus è da sempre legata alla famigliae chi meglio dell’Avvocato ha saputo incarnare quanto di meglio abbia rappresentata questo cognome storico per l’Italia. Il suo modo di fare, la sua eleganza e, perché no, anche qualche eccesso che non guasta mai lo hanno reso davvero immortale agli occhi di tutto il mondo, non solo del Belpaese diventando un simbolo di stile. Il 24 gennaio del 2003, quando esalò l’ultimo respiro, fu un ...