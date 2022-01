Quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal vincendo gli Australian Open 2022? Montepremi e cifre: assegno milionario (Di domenica 30 gennaio 2022) Rafael Nadal ha vinto gli Australian Open 2022 sconfiggendo Daniil Medvedev in una Finale semplicemente epocale e antologica, altamente spettacolare e autentico spot per tutti gli amanti del tennis. Lo spagnolo ha inscenato una rimonta ai limiti del surreale, recuperando dallo 0-2 e trionfando al quinto set dopo 5 ore e 24 minuti di autentica battaglia sul cemento di Melbourne. Rafael Nadal ha scritto una memorabile pagina di storia, vincendo il 21mo Slam della sua gloriosa carriera e diventando così il tennista più vincente di tutti i tempi nei quattro tornei più importanti in circolazione. Il mancino di Manacor è tornato splendidamente dopo i problemi fisici patiti nella passata stagione e a quasi 36 anni ha saputo piazzare un sigillo straripante. ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022)ha vinto glisconfiggendo Daniil Medvedev in una Finale semplicemente epocale e antologica, altamente spettacolare e autentico spot per tutti gli amanti del tennis. Lo spagnolo ha inscenato una rimonta ai limiti del surreale, recuperando dallo 0-2 e trionfando al quinto set dopo 5 ore e 24 minuti di autentica battaglia sul cemento di Melbourne.ha scritto una memorabile pagina di storia,il 21mo Slam della sua gloriosa carriera e diventando così il tennista più vincente di tutti i tempi nei quattro tornei più importanti in circolazione. Il mancino di Manacor è tornato splendidamente dopo i problemi fisici patiti nella passata stagione e a quasi 36 anni ha saputo piazzare un sigillo straripante. ...

Quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal vincendo gli Australian Open 2022? Montepremi e cifre: assegno milionario Rafael Nadal ha vinto gli Australian Open 2022 sconfiggendo Daniil Medvedev in una Finale semplicemente epocale e antologica, altamente spettacolare e autentico spot per tutti gli amanti del tennis. L ...

