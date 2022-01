Puglia, edilizia: infortuni sul lavoro in lieve calo Dati non consolidati di undici mesi 2021 rispetto all'anno precedente (Di domenica 30 gennaio 2022) Di seguito il comunicato: In lieve calo gli infortuni sul lavoro nel settore delle costruzioni in Puglia nonostante il boom dell’edilizia privata trainata dal superbonus 110%. Ad attestarlo i Dati non consoliDati Inail che, nei primi 11 mesi del 2021, registrano 1.113 infortuni denunciati per il settore pugliese delle costruzioni contro i 1.513 di tutto il 2019, anno preso come riferimento per via della non indicativa rilevanza statistica del 2020 (a causa del blocco dei cantieri per il lockdown). Nell’attesa dei Dati definitivi del 2021, è stata accolta come un buon auspicio l’analisi dei Dati infortunistici nel ... Leggi su noinotizie (Di domenica 30 gennaio 2022) Di seguito il comunicato: Inglisulnel settore delle costruzioni innonostante il boom dell’privata trainata dal superbonus 110%. Ad attestarlo inon consoliInail che, nei primi 11del, registrano 1.113denunciati per il settore pugliese delle costruzioni contro i 1.513 di tutto il 2019,preso come riferimento per via della non indicativa rilevanza statistica del 2020 (a causa del blocco dei cantieri per il lockdown). Nell’attesa deidefinitivi del, è stata accolta come un buon auspicio l’analisi deistici nel ...

Advertising

Puglia_in : SICUREZZA LAVORO - Presentata SafetyApp, l’applicazione che spiega con video e animazioni come prevenire gli infort… - AnciPuglia : Edilizia scolastica – Pnrr Istruzione: 8 febbraio 2022 scade termine candidature bando “Scuole nuove” - corrmezzogiorno : #Bari Edilizia: meno infortuni in Puglia, nasce l’app per le buone prassi - Puglianews24I : Prorogata la scadenza per la candidatura dei Comuni al bando gestito dalle Regioni per l’edilizia scolastica “Per… -