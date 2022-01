Psg | obiettivo Dembelè | offerti Icardi e Bernat al Barcellona

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ousmaneè il nome forte per il calciomercato del Psg. Mancano poche ore alla fine del calciomercato invernale e il giocatore che ha rotto colpotrebbe andar via per una cifra vicina ai 20 milioni di euro su decisione dei blaugrana che non vogliono perderlo a zero. I parigini, però, potrebbero proporre due giocatori al posto del denaro: Mauroe Juan, due calciatori ai margini del progetto di Pochettino. Ma difficilmente si potrà trovare la quadra. SportFace.

