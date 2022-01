PS3 Rilasciato Bubble Bobble v1 05

(Di domenica 30 gennaio 2022) Per gli appassionati dei due piccoli draghetti da sandungas e voda123 arriva un nuovo aggiornamento diper PS3 con la nuova versione 1.05.per PS3 è un port del vecchio gioco platform della Taito del 1986,con i due simpatici fratelli draghetti Bubby e Bobby trasformati dal malvaggio Super Drunk in cerca di salvare con le loro bolle, le sorelle Betty e Patty completando i 100 livelli di gioco. Questa versione per PS3 comprende tre versioni di gioco,normal,parent e maniac, tutti e tre con diverse modalità di difficoltà Controlli Versione normal con tasti D abilitati su P1 e P2: GIOCATORE 1: x = fuoco (spara bolle) cerchio = salta D-pad-SU = salta D-pad-SINISTRA = sinistra D-pad-DESTRA = destra D-pad-GIÙ = spara (spara bolle) triangolo = aumenta il conteggio live per P1 L-joystic-su = ...

