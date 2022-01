Pronti quattro rinnovi per il Milan: gli annunci nei prossimi giorni! (Di domenica 30 gennaio 2022) Stando a quanto riferito da Tuttosport, sarebbe ormai imminente l’annuncio da parte del Milan del rinnovo del contratto di Theo Hernandez. Il quotidiano torinese poi riferisce che i rossoneri si starebbero muovendo anche per il rinnovo di altri quattro calciatori della rosa: Milan Leao Rinnovosi tratterebbe dei contratti di Rafael Leao, Ismael Bennacer e Matteo Gabbia. Per l’esterno offensivo si parla di un ingaggio che passerebbe da 1,5 milioni a 4,5 (lo stesso di Theo Hernandez), mentre per Bennacer le cifre dovrebbero aumentare fino ad arrivare a circa 3,2 milioni di euro. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Stando a quanto riferito da Tuttosport, sarebbe ormai imminente l’o da parte deldel rinnovo del contratto di Theo Hernandez. Il quotidiano torinese poi riferisce che i rossoneri si starebbero muovendo anche per il rinnovo di altricalciatori della rosa:Leao Rinnovosi tratterebbe dei contratti di Rafael Leao, Ismael Bennacer e Matteo Gabbia. Per l’esterno offensivo si parla di un ingaggio che passerebbe da 1,5 milioni a 4,5 (lo stesso di Theo Hernandez), mentre per Bennacer le cifre dovrebbero aumentare fino ad arrivare a circa 3,2 milioni di euro. Matteo Brignone

