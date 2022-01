Probabili formazioni Salernitana-Spezia | ventiquattresima giornata Serie A 2021 2022

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 7 febbraio allo stadio Arechi, si tratta di uno scontro salvezza assolutamente delicato, di fatto l’ultima spiaggia per i padroni di casa, mentre gli ospiti potrebbero davvero chiudere ogni discorso e mettersi al sicuro. Lo scontro sarà visibile sia su Dazn che su Sky, andiamo a scoprire quali sono le possibili scelte dei due tecnici.– Colantuono fa i conti con diverse assenze, Ribery potrebbe recuperare e sarebbe schierato in avanti in coppia con Bonazzoli. Conferma per Obi in mezzo al campo.– Nzola in avanti insieme a Verde, Agudelo in ...

Advertising

zazoomblog : Probabili formazioni Udinese-Torino: ventiquattresima giornata Serie A 2021-2022 - #Probabili #formazioni - ILOVEPACALCIO : Palermo-Monterosi: le probabili formazioni - Ilovepalermocalcio - zazoomblog : Gubbio-Grosseto Serie C: probabili formazioni e diretta tv - #Gubbio-Grosseto #Serie #probabili - zazoomblog : Virtus Entella-Modena Serie C: probabili formazioni e diretta TV - #Virtus #Entella-Modena #Serie - TUTTOB1 : Serie B, Cittadella-Cosenza: le probabili formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Diretta/ Pistoiese Olbia (risultato finale 1 - 1): espulso Renault nel secondo tempo!CESENA OLBIA Ledella diretta Cesena Olbia , match che andrà in scena ...FRANCAVILLA FONTANA " È il giorno di un derby dal sapore particolare nel girone C del campionato di serie C, un derby che ad inizio stagione, forse, nessuno avrebbe immaginato così affascinante e d'...Molfetta Calcio pronta a tornare in campo ed a fare una grande partita. L'avversario di turno è il Lavello: Bartoli ritrova De Gol in difesa e Pozzebon in attacco. È ...COME ARRIVA LA PAGANESE - 3-5-2 per la squadra di Grassadonia, che si affida alla coppia Tommasini-Castaldo in avanti. Baiocco tra i pali, difeso da Murolo, Sbampato, Konate. Brogni e Martorelli sulle ...