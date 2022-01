Primavera, Milan-Empoli 3-1: gol e highlights del match (VIDEO) (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Milan Primavera di Federico Giunti ha vinto contro i pari età dell'Empoli per 3-1: ecco i gol e gli highlights del match Leggi su pianetamilan (Di domenica 30 gennaio 2022) Ildi Federico Giunti ha vinto contro i pari età dell'per 3-1: ecco i gol e glidel

Advertising

Blac21108333Red : @spadmilan1 @elliott_il @milan_corner Kalulu non vale come un primavera tipo Jungdal ahaha - Frances13758250 : RT @cmdotcom: #Milan, non solo #Lazetic e #Colombo: #Nasti si è preso la #Primavera [@TramacEma] - manumy61 : @86_longo Basta prendere in giro i tifosi...il mercato del Milan si è chiuso con Lazetic. E per pagarlo hanno dovut… - LaDEAargentina : RT @SoyCalcio_: ?? FINALES en la J15 del Campeonato Primavera 1 2021/22 ?? Torino 3-4 Juventus ?? SPAL 0-2 Inter ?? Milan 3-1 Empoli ?? ?? Genoa… - SoyCalcio_ : ?? FINALES en la J15 del Campeonato Primavera 1 2021/22 ?? Torino 3-4 Juventus ?? SPAL 0-2 Inter ?? Milan 3-1 Empoli ??… -