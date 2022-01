Prevedibile super botto di C’è posta per te contro Porta a Porta: gli ascolti (Di domenica 30 gennaio 2022) Maria de Filippi è la regina del sabato sera, se poi togli anche un programma capace di toglierle qualche milione di spettatori, allora le regali una clamorosa vittoria. E’ quello che è successo con la serata del 29 gennaio 2022. Rai 1 ha preferito continuare a informare il pubblico, sulla rielezione del Presidente della Repubblica. Dopo l’ottimo lavoro fatto da Monica Maggioni e dalla squadra del TG1, la linea è passata a Bruno Vespa che ha sfidato la sanguinaria. Ma è stato uno scontro impari, con il trionfo di C’è posta per te che nella serata di ieri ha superato il 30% di share. Numeri pazzeschi, se si considera che Rai 1 non ha superato invece il 10 %. Boom di ascolti per C’è posta per te: ecco i dati del 29 gennaio 2022 Su Canale 5 C’è posta per Te, in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 30 gennaio 2022) Maria de Filippi è la regina del sabato sera, se poi togli anche un programma capace di toglierle qualche milione di spettatori, allora le regali una clamorosa vittoria. E’ quello che è successo con la serata del 29 gennaio 2022. Rai 1 ha preferito continuare a informare il pubblico, sulla rielezione del Presidente della Repubblica. Dopo l’ottimo lavoro fatto da Monica Maggioni e dalla squadra del TG1, la linea è passata a Bruno Vespa che ha sfidato la sanguinaria. Ma è stato uno simpari, con il trionfo di C’èper te che nella serata di ieri haato il 30% di share. Numeri pazzeschi, se si considera che Rai 1 non haato invece il 10 %. Boom diper C’èper te: ecco i dati del 29 gennaio 2022 Su Canale 5 C’èper Te, in ...

Advertising

DovevoDirlo : Beh ormai super prevedibile.. Così come stasera un ballo scatenato con Costantinopoli insieme a Delia, pronti per l… - weasleysclaw : vuoi vedere che questi fanno mettere insieme jo e link cioè dai che palle super prevedibile e no sense - Super_Pippen : RT @SpallinoPaolo: Il macellaio grillino e' riuscito nella sua impresa di far fallire lo Stato italiano chiudendo tutto al pari della Greci… - 1vs100tw : #gfvip Natalie nomina Giucas Super prevedibile ?????????? - Super_Pippen : RT @giannino0000: Raga la bingos ha fatto visita a Sacchetti per il post sulla salute del rettile, tel. sequestrato, cmq che reato è 'preve… -