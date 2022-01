Premier, il tecnico ha firmato: manca solo l’annuncio! (Di domenica 30 gennaio 2022) Stando a quanto riferito dal Telegraph, il mister Frank Lampard avrebbe già firmato il proprio contratto da nuovo manager dell’Everton: ora si attende solamente l’annuncio ufficiale da parte del club inglese. Lampard Everton AllenatoreL’ex bandiera e centrocampista del Chelsea si appresta, dunque, ad affrontare una nuova e stimolante avventura sulla panchina dei Toffees. Dalle parti di Liverpool si registra molta curioistà attorno a questa decisione presa per mano della società, ma come sempre sarà il campo a dare le giuste risposte. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Stando a quanto riferito dal Telegraph, il mister Frank Lampard avrebbe giàil proprio contratto da nuovo manager dell’Everton: ora si attende solamente l’annuncio ufficiale da parte del club inglese. Lampard Everton AllenatoreL’ex bandiera e centrocampista del Chelsea si appresta, dunque, ad affrontare una nuova e stimolante avventura sulla panchina dei Toffees. Dalle parti di Liverpool si registra molta curioistà attorno a questa decisione presa per mano della società, ma come sempre sarà il campo a dare le giuste risposte. Matteo Brignone

