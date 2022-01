Potenza-Avellino, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 30 gennaio 2022) La ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C vedrà uno scontro interessante: Potenza–Avellino. La sfida è in programma allo Stadio Alfredo Viviani di Potenza, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 17:30. La squadra di casa occupa l’ultimo posto in classifica e non riesce a trovare il successo dal 7 novembre, quando si impose 2-0 contro il Picerno. I punti sono 15 e la salvezza non è ancora un miraggio, sebbene siano necessari risultati per ribaltare il probabile esito di questa stagione. L’Avellino è quinto nel girone, a pari punti con Turris e Virtus Francavilla, rispettivamente terze e quarte. L’inseguimento al Bari sembra un po’ complicato, con ben nove punti di distanza, ma l’intenzione è di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi che è cominciata il 9 ottobre. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) La ventiquattresima giornata del Girone C diC vedrà uno scontro interessante:. La sfida è in programma allo Stadio Alfredo Viviani di, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 17:30. La squadra di casa occupa l’ultimo posto in classifica e non riesce a trovare il successo dal 7 novembre, quando si impose 2-0 contro il Picerno. I punti sono 15 e la salvezza non è ancora un miraggio, sebbene siano necessari risultati per ribaltare il probabile esito di questa stagione. L’è quinto nel girone, a pari punti con Turris e Virtus Francavilla, rispettivamente terze e quarte. L’inseguimento al Bari sembra un po’ complicato, con ben nove punti di distanza, ma l’intenzione è di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi che è cominciata il 9 ottobre. ...

