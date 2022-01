Potenza-Avellino, le probabili formazioni (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Cancellare il pareggio beffa contro il Monopoli. E’ questo l’obiettivo dell’Avellino di Piero Braglia che affronta oggi pomeriggio – ore 17.30 – il Potenza del neo tecnico Pasquale Arleo. Il tecnico toscano in attesa di novità dal mercato dopo l’addio rumoroso di D’Angelo, può contare sulla presenza di Murano per il match del “Viviani” contro i lucani. L’attaccante ha svolto l’intera settimana di lavora con il gruppo. Auspicabile un suo impiego al fianco di Maniero in avanti. Un concetto dichiarato dopo il match di domenica, ribadito nella canonica conferenza settimanale. All’appuntamento in esterna contro il Potenza, il tecnico Braglia ci arriva con il dubbio modulo: 3-4-1-2 o 4-2-1-2. La strada percorribile porta al primo con Forte tra i pali; Silvestri, Dossena e Bove in difesa; ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Cancellare il pareggio beffa contro il Monopoli. E’ questo l’obiettivo dell’di Piero Braglia che affronta oggi pomeriggio – ore 17.30 – ildel neo tecnico Pasquale Arleo. Il tecnico toscano in attesa di novità dal mercato dopo l’addio rumoroso di D’Angelo, può contare sulla presenza di Murano per il match del “Viviani” contro i lucani. L’attaccante ha svolto l’intera settimana di lavora con il gruppo. Auspicabile un suo impiego al fianco di Maniero in avanti. Un concetto dichiarato dopo il match di domenica, ribadito nella canonica conferenza settimanale. All’appuntamento in esterna contro il, il tecnico Braglia ci arriva con il dubbio modulo: 3-4-1-2 o 4-2-1-2. La strada percorribile porta al primo con Forte tra i pali; Silvestri, Dossena e Bove in difesa; ...

