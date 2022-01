Portogallo | seggi aperti per le elezioni legislative

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo seggi

Sono aperti iin, dove sono state convocate elezioni anticipate per rinnovare il Parlamento in seguito alla caduta della coalizione di governo di centrosinistra dello scorso autunno. Le urne ...Lisbona, 30 gen 09:00 - Sono 10.821.244 i cittadini portoghesi chiamati oggi a scegliere il partito che dovrà guidare il prossimo governo eleggendo i 230...Sono aperti i seggi in Portogallo, dove sono state convocate elezioni anticipate per rinnovare il Parlamento in seguito alla caduta della coalizione di governo di centrosinistra dello scorso autunno.Si vota per rinnovare il parlamento: i Socialisti del primo ministro uscente sono i favoriti, ma potrebbe non bastare per governare ...