Portogallo: premier Costa, 'votare è sicuro, vadano tutti' (Di domenica 30 gennaio 2022) "Dovrebbero votare tutti coloro che ne avranno possibilità. Queste elezioni sono molto importanti". Lo ha detto — soffermandosi a parlate con i cronisti — il primo ministro portoghese uscente, Antonio ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) "Dovrebberocoloro che ne avranno possibilità. Queste elezioni sono molto importanti". Lo ha detto — soffermandosi a parlate con i cronisti — il primo ministro portoghese uscente, Antonio ...

Advertising

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Portoghesi alle urne, tra incertezze politiche, disamore per il voto e misur… - RaCapodistria : A imporsi dovrebbero essere nuovamente i socialisti del premier uscente Costa, anche se non sono escluse sorprese.… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Elezioni Portogallo: Antonio Costa, 'architetto' della geringonça Il premier… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Il Portogallo al voto. Costa favorito per la riconferma ma c'è equilibrio Il… - Fla_69M : @ada_cotugno Si certo, chiaro che in Portogallo fai 3 partite toste all’anno, vediamo in Premier -