Portogallo al voto, gli exit poll: avanti i socialisti di Costa. Cresce l’estrema destra (Di domenica 30 gennaio 2022) Dieci milioni di portoghesi chiamati oggi alle elezioni parlamentari. Negli exit poll in vantaggio i socialisti di Costa e Cresce l’estrema destra Leggi su corriere (Di domenica 30 gennaio 2022) Dieci milioni di portoghesi chiamati oggi alle elezioni parlamentari. Negliin vantaggio idi

Advertising

RaiNews : Portogallo, Seggi aperti per le elezioni legislative. Circa 10,8 milioni di persone sono chiamate al voto. - Agenzia_Ansa : Voto in Portogallo: in testa Costa, l'estrema destra cresce #ANSA - LenaPoros : RT @Agenzia_Ansa: Voto in Portogallo: in testa Costa, l'estrema destra cresce #ANSA - montenavigante : Proiezioni elezioni Portogallo, danno maggioranza ai socialisti [' - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Voto in Portogallo: in testa Costa, l'estrema destra cresce #ANSA -