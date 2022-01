“Por tanto”, il nuovo brano di Izis La Enfermera de la Salsa (Di domenica 30 gennaio 2022) REPUBBLICA DOMINICANA – La cantante, compositrice, flautista e infermiera di professione Isis Rosario, meglio conosciuta come Izis “La Enfermera de la Salsa” ha appena iniziato questo 2022 con l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Por So tanto”. Una canzone i cui testi sono dell’eccezionale compositore e produttore portoricano Warren Rodriguez. “Por tanto” è una canzone che mette in luce la perdita di quel grande amore che molte volte lascia per ragioni che al momento non possono essere comprese. Pertanto, contiene gli elementi essenziali per il gusto dell’intero pubblico di Salsa e dei ballerini. Inoltre, ha ottimi arrangiamenti musicali per mano del maestro Carlos García ed è stato registrato all’Harmony Recording Studio & Music School ... Leggi su lopinionista (Di domenica 30 gennaio 2022) REPUBBLICA DOMINICANA – La cantante, compositrice, flautista e infermiera di professione Isis Rosario, meglio conosciuta come“Lade la” ha appena iniziato questo 2022 con l’uscita del suosingolo intitolato “Por So”. Una canzone i cui testi sono dell’eccezionale compositore e produttore portoricano Warren Rodriguez. “Por” è una canzone che mette in luce la perdita di quel grande amore che molte volte lascia per ragioni che al momento non possono essere comprese. Per, contiene gli elementi essenziali per il gusto dell’intero pubblico die dei ballerini. Inoltre, ha ottimi arrangiamenti musicali per mano del maestro Carlos García ed è stato registrato all’Harmony Recording Studio & Music School ...

Advertising

Lopinionista : 'Por tanto', il nuovo brano di Izis La Enfermera de la Salsa - ramacoriaa_ : RT @Gaeliglesias10: igual no se por que me la baja tanto eso sjsjsjs - KIKE746 : @sol_rositako Jsjsjsj gracias por respetar mi dislexiab, nunca nadie se aveia preocupado tanto por mi - miFntss : @btsfeel MDS EU ESPEREI TANTO POR ISSO KAKSJSKKAKAKAKA ???????? - Gaeliglesias10 : igual no se por que me la baja tanto eso sjsjsjs -