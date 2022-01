Pogba ma che cosa hai fatto? Gol pazzesco, tifosi in estasi (Video) (Di domenica 30 gennaio 2022) Paul Pogba è stato lanciato e amatissimo dal popolo juventino e per questo motivo ogni sua magia veniva vista come un capolavoro. Ha avuto una carriera di luci e ombre Paul Pogba, non riuscendo pienamente a diventare quel campionissimo che in molti si sarebbero aspettati, eppure certe sue giocate sono state da vero fuoriclasse come quella del 25 gennaio 2015. Il francese Paul Pogba è stato uno dei migliori colpi della Juventus negli ultimi anni, dato che arrivò giovanissimo e a parametro zero in bianconero per poi essere rivenduto a più di 100 milioni proprio a quel Manchester United che inizialmente non aveva creduto in lui. Il Polpo, come viene affettuosamente soprannominato, ha vissuto a Torino senza dubbio i suoi anni migliori prima di tornare a far vedere solo a sprazzi la sua immensa classe con la maglia dei Red Deviles. Il 25 ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 30 gennaio 2022) Paulè stato lanciato e amatissimo dal popolo juventino e per questo motivo ogni sua magia veniva vista come un capolavoro. Ha avuto una carriera di luci e ombre Paul, non riuscendo pienamente a diventare quel campionissimo che in molti si sarebbero aspettati, eppure certe sue giocate sono state da vero fuoriclasse come quella del 25 gennaio 2015. Il francese Paulè stato uno dei migliori colpi della Juventus negli ultimi anni, dato che arrivò giovanissimo e a parametro zero in bianconero per poi essere rivenduto a più di 100 milioni proprio a quel Manchester United che inizialmente non aveva creduto in lui. Il Polpo, come viene affettuosamente soprannominato, ha vissuto a Torino senza dubbio i suoi anni migliori prima di tornare a far vedere solo a sprazzi la sua immensa classe con la maglia dei Red Deviles. Il 25 ...

