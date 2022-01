Pierpaolo Pretelli | clamoroso | si presenta in studio conciato così | massacrato | Guarda

(Di domenica 30 gennaio 2022)è tornato a Domenica In dopo la settimana di stop causa Covid. Il suo ritorno, però, non è stato affatto trionfale. Tutt'altro. Sui social l'ex velino di Striscia la Notizia è stato sommerso dalle critiche. Cos'ha fatto arrabbiare i telespettatori? La sua performance in stile Tale e quale show., infatti, si èto intravestito da Luciano Ligabue e ha cantato un suo brano "Certe Notti". I fan del programma di Rai 1 hanno parlato di esibizione "da dimenticare". I commenti, però, non sono stati tutti negativi. Anche perché lo showman può contare su delle fan molto appassionate e sempre pronte a supportarlo, pure sui social. Alla fine della performance, comunque,ha dovuto lasciare rapidamente il posto sul palco a Bobby Solo, ...

Advertising

fanpage : Pierpaolo Pretelli è positivo al #Covid, non ci sarà domani a #DomenicaIn #prelemi - Sabina57269535 : RT @martinaFirenze: Il talento superlativo di uno dei giovani più promettenti della televisione italiana: ha solo un nome e un cognome Pier… - vianasarah1 : RT @Spettacolinews_: Pierpaolo Pretelli interpreta il brano “Certe notti” di Ligabue a Domenica In ?? #PierpaoloPretelli #Ligabue #Domenic… - MariaAndreotti4 : RT @martinaFirenze: Pierpaolo Pretelli #tuttipazzipersanremo #pierliga #prelemi - MariaAndreotti4 : RT @martinaFirenze: Pierpaolo Pretelli #tuttipazzipersanremo #pierliga #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

... vestito di pelle come un motociclista, forte e gentile Stando ad alcuni gossip nel cast de Il Cantante Mascherato potremo trovare: Giancarlo Magalli, Edoardo Bennato,, Cristina ...Dopo aver contratto il Covid ed essere stato costretto a saltare la puntata di Domenica In del 23 gennaio,è tornato nel salotto orchestrato da Mara Venier . Stavolta niente gioco del Musichiere (il quiz, non proprio riuscito nelle puntate precedenti per usare un eufemismo, è stato al ...Giulia Salemi pochi minuti fa ha condiviso con i suoi follower un tenero video che la ritrae con sua sorella Margherita, che tra una settima compirà quattro anni ...L'ex velino di Striscia la Notizia continua a essere un tassello più che misterioso a Domenica In: ecco perché ...