Pericoloso avvicinamento tra Delia e Gianluca: carezze, balli e un anello tolto (Di domenica 30 gennaio 2022) Serata di festa nella casa del Grande Fratello VIP 6, serata di musica ma anche di qualche bicchierino in più che rende tutti molto più frizzanti e inibiti a quanto pare. Delia Duran è stata una delle assolute protagoniste della serata di ieri e se in un primo momento si è tolto il famoso anello che sanciva la sua unione con Alex Belli, in un secondo momento si è anche molto avvicinata a Gianluca, il neo arrivato che a quanto pare, è stato istruito per bene da chi continua a scrivere questa soap da 4 soldi. Se in un primo momento infatti, il famosissimo amico di Alessandro Basciano, un vero vip, si era dichiarato per Soleil, dicendo di avere un interesse per lei, da ieri sera ha preso un'altra strada. Una via che lo porta dritto dritto a Delia. Con la Duran ieri sera si è lasciato parecchio andare, ...

