Perdite di petrolio in Thailandia e Perù: si temono disastri ambientali e la causa è sempre l’uomo (Di domenica 30 gennaio 2022) L’ennesimo disastro ambientale causato dal petrolio. O meglio, dalla mano dell’uomo. Questa volta è accaduto in Thailandia orientale, dove il liquido fuoriuscito da un oleodotto sottomarino nel Golfo del Paese continua a riversarsi a terra e ad annerire la sabbia. Le autorità stanno intraprendendo un’operazione di pulizia per bonificare l’area, per scongiurare ulteriori danni vista la preoccupazione suscitata per l’impatto ambientale sulle barriere coralline e sulle spiagge turistiche nella provincia di Rayon. La perdita, precisa il Guardian, è avvenuta da un oleodotto di proprietà della Star Petroleum Refining ed è iniziata martedì in tarda serata. Il giorno successivo, dopo la fuoriuscita di circa 50mila litri di petrolio nell’oceano a circa 12 miglia (20 km) dalla costa orientale industrializzata ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 30 gennaio 2022) L’ennesimo disastro ambientaleto dal. O meglio, dalla mano del. Questa volta è accaduto inorientale, dove il liquido fuoriuscito da un oleodotto sottomarino nel Golfo del Paese continua a riversarsi a terra e ad annerire la sabbia. Le autorità stanno intraprendendo un’operazione di pulizia per bonificare l’area, per scongiurare ulteriori danni vista la preoccupazione suscitata per l’impatto ambientale sulle barriere coralline e sulle spiagge turistiche nella provincia di Rayon. La perdita, precisa il Guardian, è avvenuta da un oleodotto di proprietà della Star Petroleum Refining ed è iniziata martedì in tarda serata. Il giorno successivo, dopo la fuoriuscita di circa 50mila litri dinell’oceano a circa 12 miglia (20 km) dalla costa orientale industrializzata ...

