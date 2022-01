“Perché ci parli, ca**o?”: litigio clamoroso nella notte, Nathaly Caldonazzo furiosa [VIDEO] (Di domenica 30 gennaio 2022) Nathaly Caldonazzo si è lasciata andare nella notte durante un momento di discussione pacata. Ma il litigio è esploso in pochi secondi Nathaly Caldonazzo esplode, lite furiosa (Screen da Twitter)Al GF VIP il sabato sera è sempre un’occasione per provare a dimenticarsi di esser chiusi in una casa 24 ore su 24. Si organizzano, quindi, cene più importanti e serate diverse dal solito per divertirsi un po’ tutti insieme. Dopo il momento di divertimento, però, ieri sera alcune ragazze tra cui Nathaly Caldonazzo si sono ritrovate su un letto per chiacchierare un po’, ma il clima pacifico si è presto trasformato in una discussione accesa. Nathaly Caldonazzo esplode: “Ma basta!” Lite al GF VIP, ... Leggi su specialmag (Di domenica 30 gennaio 2022)si è lasciata andaredurante un momento di discussione pacata. Ma ilè esploso in pochi secondiesplode, lite(Screen da Twitter)Al GF VIP il sabato sera è sempre un’occasione per provare a dimenticarsi di esser chiusi in una casa 24 ore su 24. Si organizzano, quindi, cene più importanti e serate diverse dal solito per divertirsi un po’ tutti insieme. Dopo il momento di divertimento, però, ieri sera alcune ragazze tra cuisi sono ritrovate su un letto per chiacchierare un po’, ma il clima pacifico si è presto trasformato in una discussione accesa.esplode: “Ma basta!” Lite al GF VIP, ...

"Perché ci parli, ca**o?": litigio clamoroso nella notte, Nathaly Caldonazzo furiosa [VIDEO]