Per Rifondazione Comunista bisogna “tornare al proporzionale | altro che presidenzialismo!”

ROMA – : "Queste giornate hanno evidenziato la crisi del sistema politico dopo trenta anni di bipolarismo e leggi maggioritarie. La "seconda repubblica" ha prodotto il declino economico, sociale e politico del Paese. La rielezione di Mattarella non è un successone visto che testimonia l'incapacità di

Ultime Notizie dalla rete : Per Rifondazione Mattarella acclamato dal Parlamento. Draghi, grato ...che parla già di fine della coalizione così come era finora e di necessità di una rifondazione. ... E l'ex premier non è da meno ('ci saranno occasioni per i necessari chiarimenti'). La stessa alleanza ...

LA MORTE DELLA SECONDA REPUBBLICA PER ASSENZA DI CLASSE POLITICA ... della rifondazione della politica. Un dato per tutti: dopo 30 anni di retoriche dell'indicazione e partiti dell'onestà, abbiamo un paese in cui è cresciuta l'evasione fiscale, la corruzione, il ...

Appello della Sinistra per la Destra. | Rifondazione Comunista Rifondazione Comunista | Project financing, critiche anche da Rifondazione S. MARINELLA – “Tre giorni fa sono stati indetti i cinque referendum consultivi. La consigliera di maggioranza Maura Chegia ha nel corso del consiglio tentato di rispondere punto per punto al comunica ...

Acerbo e Spena (rifondazione comunista – sinistra europea): no al presidenzialismo, necessità di ritorno al proporzionale L'Aquila. Parole pungenti e analisi politica priva di sconti: Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea e il responsabile dello stesso partito Giovanni Russo S ...

