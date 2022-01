Per Mattarella una giornata in famiglia, da domani lavora al discorso (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Un sopralluogo nella nuova casa che stava allestendo, in compagnia della figlia e un pranzo domenicale in famiglia, qualche telefonata e da domani al lavoro sul discorso di insediamento. Sergio Mattarella trascorre il primo giorno dopo la sua rielezione facendo i conti con i programmi di una vita da riorganizzare. L'appartamento affittato da poche settimane, i mobili arrivati dalla casa di sempre di Palermo, una scelta da fare: mantenere la casa personale accanto a quella della figlia e andare al Quirinale tutte le mattine o restare altri sette anni nell'appartamento del palazzo presidenziale? Stamattina il Presidente è tornato nell'appartamento preso da poco in affito nel quartiere Parioli e ha pranzato con la famiglia, la figlia, gli amatissimi nipoti. Sotto alla casa nuova un piccolo gruppo ... Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Un sopralluogo nella nuova casa che stava allestendo, in compagnia della figlia e un pranzo domenicale in, qualche telefonata e daal lavoro suldi insediamento. Sergiotrascorre il primo giorno dopo la sua rielezione facendo i conti con i programmi di una vita da riorganizzare. L'appartamento affittato da poche settimane, i mobili arrivati dalla casa di sempre di Palermo, una scelta da fare: mantenere la casa personale accanto a quella della figlia e andare al Quirinale tutte le mattine o restare altri sette anni nell'appartamento del palazzo presidenziale? Stamattina il Presidente è tornato nell'appartamento preso da poco in affito nel quartiere Parioli e ha pranzato con la, la figlia, gli amatissimi nipoti. Sotto alla casa nuova un piccolo gruppo ...

