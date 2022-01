Patagonia | ritrovato morto l' alpinista italiano Corrado Pesce | il corpo individuato dai droni - Forse ucciso dal freddo

Advertising

mrcfsn : RT @MediasetTgcom24: Patagonia, ritrovato morto l'alpinista italiano Corrado Pesce: il corpo individuato dai droni | Forse ucciso dal fredd… - MediasetTgcom24 : Patagonia, ritrovato morto l'alpinista italiano Corrado Pesce: il corpo individuato dai droni | Forse ucciso dal fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Patagonia ritrovato

TGCOM

L'alpinista italiano Corrado Pesce, 41 anni, è stato trovato morto sul Cerro Torre, in. Da venerdì, dopo essere stato travolto da una valanga di sassi, era disperso. Si pensava potesse essere ferito e sono subito partite le ricerche coi droni che però hanno solo potuto ...... costretta dal lockdown a rimanere a casa e a mettere in pausa impegni e vita sociale, ha... ad esempio, nella realizzazione di una mini borsa a partire da un vecchio pilearancione,...Il nostro connazionale era stato travolto da una scarica di pietre mentre stava scalando una cima di 3.128 metri nelle Ande argentine. La sorella: "Non riesco a crederci".L'alpinista italiano Corrado Pesce, 41 anni, è stato trovato morto sul Cerro Torre, in Patagonia. Da venerdì, dopo essere stato travolto da una valanga di sassi, era disperso. Si pensava potesse esser ...