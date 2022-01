Patagonia, è morto l'alpinista italiano bloccato in parete sul Cerro Torre (Di domenica 30 gennaio 2022) Corrado Pesce è morto, l'alpinista italiano bloccato da venerdì mattina su una difficile parete del Cerro Torre , nella Patagonia argentina, non ce l'ha fatta. "Non può più essere vivo" ha assicurato ... Leggi su quotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Corrado Pesce è, l'da venerdì mattina su una difficiledel, nellaargentina, non ce l'ha fatta. "Non può più essere vivo" ha assicurato ...

Advertising

TgLa7 : Morto alpinista italiano #Patagonia , individuato corpo - franconemarisa : Morto l'alpinista italiano in Patagonia, individuato il corpo - Piemonte - - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: È morto l'alpinista italiano che era disperso in Patagonia. È stato individuato il corpo di Corrado 'Korra' Pesce, fa sap… - rep_torino : Patagonia, l'alpinista italiano 'Korra' Pesce morto sul Cerro Torre: a trovarlo un drone, la sorella: 'Ho un nuovo… - Devabole : RT @Agenzia_Ansa: È morto l'alpinista italiano che era disperso in Patagonia. È stato individuato il corpo di Corrado 'Korra' Pesce, fa sap… -