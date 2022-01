Patagonia, alpinista italiano disperso: le ricerche ripartono con i droni (Di domenica 30 gennaio 2022) Un alpinista italiano di 41 anni, Corrado Pesce, è bloccato da venerdì sul Cerro Torre, in Patagonia, dopo essere stato travolto da una valanga: sarebbe rimasto ferito. Sono ridotte al lumicino le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 30 gennaio 2022) Undi 41 anni, Corrado Pesce, è bloccato da venerdì sul Cerro Torre, in, dopo essere stato travolto da una valanga: sarebbe rimasto ferito. Sono ridotte al lumicino le ...

