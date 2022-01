Parma-Crotone, Serie B: diretta TV e probabili formazioni (Di domenica 30 gennaio 2022) Parma-Crotone è il recupero della 19a giornata del campionato di Serie B 21-22, che dalle 14.30 di questo pomeriggio prenderà avvio al “Tardini”. I gialloblu puntano a raccogliere altri punti per tenersi lontano dalla zona playout, mentre la squadra ospite deve accelerare per tentare di lasciare la zona più calda e pericolosa della graduatoria. Statistiche e curiosità di Parma-Crotone I gialloblu, con 23 punti dopo 19 turni (5 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte), navigano a 3 punti dalla zona playout. Nella prima gara del 2022, giocata in casa contro il Frosinone, la squadra di Iachini non ha saputo evitare la sconfitta, cadendo contro i laziali per 1-0 (gol-partita realizzato da Cicerelli). Al “Tardini” i gialloblu hanno spesso palesato delle difficoltà, conquistando 10 punti nelle 9 gare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022)è il recupero della 19a giornata del campionato diB 21-22, che dalle 14.30 di questo pomeriggio prenderà avvio al “Tardini”. I gialloblu puntano a raccogliere altri punti per tenersi lontano dalla zona playout, mentre la squadra ospite deve accelerare per tentare di lasciare la zona più calda e pericolosa della graduatoria. Statistiche e curiosità diI gialloblu, con 23 punti dopo 19 turni (5 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte), navigano a 3 punti dalla zona playout. Nella prima gara del 2022, giocata in casa contro il Frosinone, la squadra di Iachini non ha saputo evitare la sconfitta, cadendo contro i laziali per 1-0 (gol-partita realizzato da Cicerelli). Al “Tardini” i gialloblu hanno spesso palesato delle difficoltà, conquistando 10 punti nelle 9 gare ...

