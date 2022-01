Paralimpiadi Pechino 2022, i convocati azzurri: 32 atleti a rappresentare l’Italia (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono stati diffusi i nomi degli atleti che parteciperanno alle prossima Paralimpiadi di Pechino 2022. Saranno 32 (di cui tre atleti guida per gli atleti con disabilità visiva) gli azzurri che avranno l’onore e l’onere di rappresentare l’Italia nella competizione a cinque cerchi, ben il 23% in più rispetto all’edizione 2018 a Pyeongchang. Il portabandiera sarà lo sciatore Giacomo Bertagnolli. Gli azzurri parteciperanno a quattro competizioni: para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard. Ecco quindi tutti i nomi. Para ice hockey: Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Gabriele Lanza, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono stati diffusi i nomi degliche parteciperanno alle prossimadi. Saranno 32 (di cui treguida per glicon disabilità visiva) gliche avranno l’onore e l’onere dinella competizione a cinque cerchi, ben il 23% in più rispetto all’edizione 2018 a Pyeongchang. Il portabandiera sarà lo sciatore Giacomo Bertagnolli. Gliparteciperanno a quattro competizioni: para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard. Ecco quindi tutti i nomi. Para ice hockey: Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Gabriele Lanza, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, ...

