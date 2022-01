Palermo | Baldini | “Damiani e Felici giovani veterani Soleri al posto di Luperini…”

(Di domenica 30 gennaio 2022) Silvioha commentato nella mixed zone la vittoria delcontro il Monterosi Tuscia per 2-0 in Serie C Girone C

...di casa guidati da mistersi affaccino in zona offensiva verso il 6 quando la conclusione di Valente ha mancato lo specchio della porta avversaria. Ecco le formazioni ufficiali:(4 - ...Primi tre punti per Silvioche col suoottiene la vittoria per 2 - 0 tra le mura del 'Barbera' contro il Monterosi. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa dopo il match, soddisfatto per la prestazione dei ...Il Palermo batte il Monterosi 2-0 e rimane in scia play off. Buona la prima di Baldini al Barbera. Segnano Damiani e Felici nella ripresa.Francesco De Rose è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Monterosi. Ecco le sue parole: «Quando arriva un mister nuovo ti arriva una scossa a prescindere. Non devo pr ...