Paganese-Bari, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 30 gennaio 2022) La ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C vedrà uno scontro interessante: Paganese–Bari. La sfida è in programma allo Stadio Comunale di Pagani, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 14:30. Le due compagini vivono situazioni di classifica assai differenti e hanno obiettivi opposti per questa stagione. I biancorossi sono infatti primi e puntano alla promozione diretta in Serie B al terzo anno consecutivo nella terza divisione. Il vantaggio sulle inseguitrici è di ben 7 punti, con mister Mignani che nell'ultima uscita è riuscito a recuperare una partita complicata e strappare un punto. Il 3-3 con il Catania è stato infatti importantissimo per mantenere questo vantaggio sul Monopoli. La Paganese lotta per la salvezza e non trova il successo dal 5 dicembre, quando ...

