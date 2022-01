Oroscopo di Barbanera 30 gennaio | bella domenica per i segni di…

Leggi su cityroma

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Marte in quadratura dal Capricorno segnala una stancante crescita dei ritmi e un aumento della tensione. Riposate di più e il meglio possibile. Toro (21/4 – 20/5) – Con le stelle di oggi, le relazioni affettive complicate s'ingarbuglieranno ancora di più, se non farete ricorso a maggiore disponibilità, ascolto ed empatia. Gemelli (21/5 – 21/6) – Per sbrogliare una problematica economica, chiedete l'intervento di un esperto. C'è chi non ci penserebbe due volte a farvi lo sgambetto. Cancro (22/6 – 22/7) – Giove in trigono infonde senso pratico nelle decisioni che dovete prendere e un tocco di fortuna, che non guasta mai, se dovete sostenere dei cambiamenti.