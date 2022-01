Ornella Vanoni a Verissimo parla degli artisti in gara a Sanremo 2022 | chi sono i suoi preferiti

(Di domenica 30 gennaio 2022) L’ingresso diè quello di un’autorità. 87 anni, tanta musica e tanta passione, fanno diuna delle icone della musica e dello spettacolo, con quella voce e quel carisma che oggiun punto di riferimento per tantissimicontemporanei. Silvia Toffanin la accoglie nel suo salotto a pochi giorni dal Festival di, unache la cantautrice milanese ricorda con orgoglio, come una delle tappe più importanti della sua vita. “Le prime volte su quel palco mi sentivo morire“, racconta, e continua: “Poi piano piano la paura ha lasciato spazio solo all’emozione”. Il tempo e le emozioni cambiano, e non a caso nell’edizione 2021 del Festival ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale La Sinistra candida Riccardi? Ha più chance Ornella Vanoni. @stampasgarbi - allesword : RT @MauryKostanzo: 'Tra l’ironia e il sarcasmo c’è la stessa differenza che c'è tra un sospiro e un rutto' Ornella Vanoni, 30 gennaio 2022… - __davidxx__ : RT @OrnellaVanoni: Io, Silvia ed Ondina! Bella intervista ?? Suit: Crida Ornella Vanoni viaggia con Trivellato Industriali - FedeBarcella : RT @OrnellaVanoni: Io, Silvia ed Ondina! Bella intervista ?? Suit: Crida Ornella Vanoni viaggia con Trivellato Industriali - OrnellaVanoni : Io, Silvia ed Ondina! Bella intervista ?? Suit: Crida Ornella Vanoni viaggia con Trivellato Industriali -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni

... non a caso nello studio di "Verissimo" sarà ospite della padrona di casa, Silvia Toffanin, la mitica, una bellezza senza tempo oltre che una donna di grande carisma, capace di ...Brutto incidente per, vittima di una spiacevole disavventura che l'ha costretta a letto, dolorante, per diversi giorni. La celebre cantante ed attrice, è stata vittima di un incidente in treno e solo dopo ...Il grande cartellone itinerante del Cedac, che è l’artefice dell’unico circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna riconosciuto dallo Stato e presieduto da Antonio Cabiddu, regala ...Ornella Vanoni è tornata sui social e in TV, a Verissimo, per spiegare come ha passato gli ultimi 4 mesi: la cantante era caduta sul treno che la stava portando a Roma. Dopo mesi di assenza Ornella Va ...