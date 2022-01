Open Day vaccinale per gli studenti, Buonopane: “Giovani maturi e responsabili” (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ancora una volta i Giovani dell’Irpinia hanno dimostrato grande senso di responsabilità. La conferma è arrivata oggi all’Open Day per la vaccinazione degli studenti tra i 14 e i 20 anni. Sono stati proprio gli studenti, attraverso i loro rappresentanti, a chiedere all’Asl e alla Provincia di promuovere iniziative per favorire e incentivare le somministrazioni delle dosi del siero antivirus e ogni azione utile per contrastare la diffusione del Covid-19?. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, che oggi ha fatto tappa al centro allestito presso la palestra dell’istituto “Oscar D’Agostino”, in via Morelli e Silvati ad Avellino. “Abbiamo subito raccolto l’appello dei rappresentanti degli studenti, mettendo a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ancora una volta idell’Irpinia hanno dimostrato grande senso dità. La conferma è arrivata oggi all’Day per la vaccinazione deglitra i 14 e i 20 anni. Sono stati proprio gli, attraverso i loro rappresentanti, a chiedere all’Asl e alla Provincia di promuovere iniziative per favorire e incentivare le somministrazioni delle dosi del siero antivirus e ogni azione utile per contrastare la diffusione del Covid-19?. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Rizieri, che oggi ha fatto tappa al centro allestito presso la palestra dell’istituto “Oscar D’Agostino”, in via Morelli e Silvati ad Avellino. “Abbiamo subito raccolto l’appello dei rappresentanti degli, mettendo a ...

