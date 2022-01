Olimpiadi Invernali Pechino 2022, cinque positivi al Covid nella delegazione canadese (Di domenica 30 gennaio 2022) Il conto alla rovescia sta per scadere e il momento delle Olimpiadi Invernali di Pechino è ormai prossimo (4 febbraio si comincia). Tra le formazioni che meriteranno una certa attenzione ci sarà il Canada, la cui delegazione è formata da 215 atleti. La compagine aspira a posizioni di vertice in questi Giochi, ma come per tutti la questione Covid-19 tiene banco. Allo stato attuale delle cose cinque membri della citata delegazione sono risultati positivi e come da protocollo sono stati posti in isolamento. Non sono state rivelate le identità degli atleti e dei funzionari coinvolti in questo caso. Tuttavia, è già noto che per chi aveva il compito di rappresentare il Canada in gara le Olimpiadi rimarranno un sogno irraggiungibile. Le ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Il conto alla rovescia sta per scadere e il momento dellediè ormai prossimo (4 febbraio si comincia). Tra le formazioni che meriteranno una certa attenzione ci sarà il Canada, la cuiè formata da 215 atleti. La compagine aspira a posizioni di vertice in questi Giochi, ma come per tutti la questione-19 tiene banco. Allo stato attuale delle cosemembri della citatasono risultatie come da protocollo sono stati posti in isolamento. Non sono state rivelate le identità degli atleti e dei funzionari coinvolti in questo caso. Tuttavia, è già noto che per chi aveva il compito di rappresentare il Canada in gara lerimarranno un sogno irraggiungibile. Le ...

