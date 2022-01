Olimpia Milano-Fortitudo Bologna oggi, Serie A basket 2022: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 30 gennaio 2022) Diciottesima giornata della Serie A 2021-2022 di basket e match casalingo per l’Olimpia Milano che ospita la Fortitudo Bologna. Match importante per entrambe le formazioni, con i padroni di casa che dopo il ko con Pesaro vogliono tornare al successo per non farsi superare dalla Virtus Bologna, mentre per gli emiliani la corsa salvezza potrebbe passare proprio dal Forum. Milano attualmente è in vetta con 13 vittorie e due sconfitte, mentre la Fortitudo è ultima con 10 punti, a parimerito con Varese e Cremona, in una corsa a tre per la salvezza. L’Olimpia ha ritrovato il sorriso venerdì sera in Eurolega, battendo il Kaunas, in un match che però non ha convinto del tutto Ettore Messina che contro gli ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Diciottesima giornata dellaA 2021-die match casalingo per l’che ospita la. Match importante per entrambe le formazioni, con i padroni di casa che dopo il ko con Pesaro vogliono tornare al successo per non farsi superare dalla Virtus, mentre per gli emiliani la corsa salvezza potrebbe passare proprio dal Forum.attualmente è in vetta con 13 vittorie e due sconfitte, mentre laè ultima con 10 punti, a parimerito con Varese e Cremona, in una corsa a tre per la salvezza. L’ha ritrovato il sorriso venerdì sera in Eurolega, battendo il Kaunas, in un match che però non ha convinto del tutto Ettore Messina che contro gli ...

