Ogni anno in Italia ci sono 13 stragi familiari

AGI - In Italia nell'arco degli ultimi dieci anni si sono registrate 131 stragi familiari, per un totale di 287 morti: nel 90,1% dei casi (118) gli autori sono stati uomini, nel 9,9% (13) donne. È l'Eures a diffondere il tragico dato nel giorno della strage di Licata, dove un 48enne ha ucciso a colpi di pistola il fratello, la cognata e i due nipoti di 15 e e 11 anni prima di togliersi a sua volta la vita. Secondo la banca dati dell'Istituto di ricerche economiche e sociali, nella larga maggioranza delle stragi familiari commesse da un uomo la vittima principale è la moglie o l'ex moglie (con 66 vittime dal 2010, pari al 56%), mentre i figli o altri parenti rappresentano le "vittime collaterali" di un evento principalmente diretto contro partner ex partner.

