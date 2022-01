Oggi 30 gennaio, Santa Martina: giovane nobile uccisa perché non rinnega la sua fede (Di domenica 30 gennaio 2022) giovane vergine di nobili origini. Secondo la tradizione, muore martire sotto l’imperatore Alessandro Severo. Viene arrestata e trascinata davanti alle statue degli dei pagani per indurla a rinnegare la sua fede in Cristo. Il suo rifiutarsi di compiere un sacrificio a un dio pagano, le costa la condanna a morte. 30 gennaio: Martina, colei che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 30 gennaio 2022)vergine di nobili origini. Secondo la tradizione, muore martire sotto l’imperatore Alessandro Severo. Viene arrestata e trascinata davanti alle statue degli dei pagani per indurla are la suain Cristo. Il suo rifiutarsi di compiere un sacrificio a un dio pagano, le costa la condanna a morte. 30, colei che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

zaiapresidente : ??????? Oggi, domani e lunedì sono i 'GIORNI DELLA MERLA', secondo la tradizione i più freddi dell'anno. La tradizi… - DiMarzio : #Buonanotte con la #rassegnastampa dei quotidiani in edicola oggi, #30gennaio - Corriere : Il bollettino: 137.147 nuovi casi e 377 morti. Tasso stabile al 13,7% Ricoveri e intensive ancora in calo - zazoomblog : Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi – 30 gennaio - #prime #pagine #quotidiani #sportivi - CiaoKarol : Glorioso Don Bosco, questa preghiera è per te! Oggi, 30 Gennaio 2022 è il 9° e ultimo giorno della Novena: Novena d… -