Nuove regole quarantena, positivi asintomatici resteranno in Dad. Novità in arrivo per la scuola. Lunedì giorno chiave (Di domenica 30 gennaio 2022) Chiuso il 'dossier' Quirinale, il governo è già al lavoro sui provvedimenti da portare al tavolo del Consiglio dei ministri che si terrà Lunedì. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 30 gennaio 2022) Chiuso il 'dossier' Quirinale, il governo è già al lavoro sui provvedimenti da portare al tavolo del Consiglio dei ministri che si terrà. L'articolo .

Advertising

simonebaldelli : Presto entreranno in vigore le nuove attese regole sul #registroopposizioni per permettere ai cittadini di non rice… - Radfem_Italia : “Le nuove regole introdotte il 1° gennaio consentono a qualsiasi residente in Svizzera con la ‘convinzione intima’… - RobbieNuud : RT @ciancianella: Ok, ora che abbiamo il Presidente, prima che inizi Sanremo, possiamo parlare per due giorni di scuola (con le nuove regol… - Actarus761 : @prook29 @Specter__Harvey @fia Verstappen gomme rosse nuove VS Hamilton gomme bianche di 43 giri .....la chiami SPA… - ciancianella : Ok, ora che abbiamo il Presidente, prima che inizi Sanremo, possiamo parlare per due giorni di scuola (con le nuove… -