Nuova Nissan Micra elettrica, il video teaser (Di domenica 30 gennaio 2022) La Nissan Micra sarà sostituita da una compatta elettrica, attesa dal 2024, da oltre 400 km di autonomia. Il video teaser che ne anticipa le forme Leggi su video.gazzetta (Di domenica 30 gennaio 2022) Lasarà sostituita da una compatta, attesa dal 2024, da oltre 400 km di autonomia. Ilche ne anticipa le forme

