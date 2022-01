Non solo Insigne: il Toronto tenta il big azzurro, la situazione (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Toronto dopo l’acquisto di Lorenzo Insigne è pronto a pescare ancora in Serie A. Diversi sono i calciatori che interessano – da Belotti a Criscito, passando per il suo compagno di squadra Destro -, ma gli occhi del club della MLS sarebbero ancora puntati in casa Napoli. NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Lorenzo Insigne of SSC Napoli celebrates after scoring the 4-1 goal during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Secondo quanto rivelato da Il Mattino oggi in edicola, è probabile che ci sia stato anche già un colloquio conoscitivo tra Dries e Manning, manager del Toronto. Il calciatore – si legge – non ha perso però la speranza di poter continuare a Napoli la sua avventura: è davvero ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 30 gennaio 2022) Ildopo l’acquisto di Lorenzoè pronto a pescare ancora in Serie A. Diversi sono i calciatori che interessano – da Belotti a Criscito, passando per il suo compagno di squadra Destro -, ma gli occhi del club della MLS sarebbero ancora puntati in casa Napoli. NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Lorenzoof SSC Napoli celebrates after scoring the 4-1 goal during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Secondo quanto rivelato da Il Mattino oggi in edicola, è probabile che ci sia stato anche già un colloquio conoscitivo tra Dries e Manning, manager del. Il calciatore – si legge – non ha perso però la speranza di poter continuare a Napoli la sua avventura: è davvero ...

