Non si era mai visto un calciomercato di gennaio così ricco (Di domenica 30 gennaio 2022) Prima d’ora, parlando delle mosse di mercato a metà campionato, esisteva una frase ripetuta da tutti: «A gennaio non si possono fare grandi colpi di mercato, al massimo qualche aggiustamento». Ma il clamoroso trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus l’ha mandata in soffitta per sempre. Non solo per il valore del giocatore, ma anche perché quello dell’attaccante è diventato l’acquisto più costoso di sempre a gennaio nella storia della Serie A. Vlahovic, ma non solo L’operazione Vlahovic è andata in porto sulla base di 70 milioni di euro più cinque di bonus, ed è diventato il colpo più costoso di sempre a metà stagione. Nessuno aveva mai fatto altrettanto, considerando che certe cifre, quando si spendono, sono più comuni nel calciomercato estivo, quello in cui tutte le squadre devono rinnovarsi e cercano i giocatori più forti per ... Leggi su gqitalia (Di domenica 30 gennaio 2022) Prima d’ora, parlando delle mosse di mercato a metà campionato, esisteva una frase ripetuta da tutti: «Anon si possono fare grandi colpi di mercato, al massimo qualche aggiustamento». Ma il clamoroso trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus l’ha mandata in soffitta per sempre. Non solo per il valore del giocatore, ma anche perché quello dell’attaccante è diventato l’acquisto più costoso di sempre anella storia della Serie A. Vlahovic, ma non solo L’operazione Vlahovic è andata in porto sulla base di 70 milioni di euro più cinque di bonus, ed è diventato il colpo più costoso di sempre a metà stagione. Nessuno aveva mai fatto altrettanto, considerando che certe cifre, quando si spendono, sono più comuni nelestivo, quello in cui tutte le squadre devono rinnovarsi e cercano i giocatori più forti per ...

