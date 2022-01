Non mi lasciare, anticipazioni ultima puntata 31 gennaio: un clamoroso colpo di scena (Di domenica 30 gennaio 2022) La fiction Non mi lasciare con protagonista Vittoria Puccini giungerà al termine il 31 gennaio con una puntata a dir poco esplosiva. Le anticipazioni svelano che Elena si salverà dall'incidente e Daniele ed il resto della squadra riusciranno a trovare il rifugio del carceriere di Angelo che, però, riuscirà a fuggire di nuovo. Nel frattempo, qualcuno prenderà i documenti che Elena aveva trovato all'orfanotrofio. La poliziotta non si perderà d'animo e riuscirà a ricostruire una terribile vicenda. Tuttavia, ad un certo punto, ci sarà un clamoroso colpo di scena che rimetterà tutto in discussione. Non mi lasciare, trama ultima puntata 31 gennaio: Elena si salva miracolosamente ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 30 gennaio 2022) La fiction Non micon protagonista Vittoria Puccini giungerà al termine il 31con unaa dir poco esplosiva. Lesvelano che Elena si salverà dall'incidente e Daniele ed il resto della squadra riusciranno a trovare il rifugio del carceriere di Angelo che, però, riuscirà a fuggire di nuovo. Nel frattempo, qualcuno prenderà i documenti che Elena aveva trovato all'orfanotrofio. La poliziotta non si perderà d'animo e riuscirà a ricostruire una terribile vicenda. Tuttavia, ad un certo punto, ci sarà undiche rimetterà tutto in discussione. Non mi, trama31: Elena si salva miracolosamente ...

