“Non mi era mai successo”: gaffe per Monica Maggioni, la diretta Rai finisce nel caos [VIDEO] (Di domenica 30 gennaio 2022) Attimi di vero panico quelli vissuti da Monica Maggioni in diretta. La reazione era del tutto inaspettata, baraonda in diretta tv Monica Maggioni, lo sfogo in diretta TV (Youtube)La direttrice del TG1, Monica Maggioni, oggi ha condotto lo speciale di TG1 dedicato alle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. La giornalista si è trovata ad affrontare una scena davvero imprevista, che ha travolto il clima sereno e disteso dello studio. Momenti di panico e baraonda che hanno messo la Maggioni a dura prova. La risposta della direttrice, però, non s’è fatta attendere ed è stata chiara e forte. Monica Maggioni: “Abbiamo un’incursione in ... Leggi su specialmag (Di domenica 30 gennaio 2022) Attimi di vero panico quelli vissuti dain. La reazione era del tutto inaspettata, baraonda intv, lo sfogo inTV (Youtube)La direttrice del TG1,, oggi ha condotto lo speciale di TG1 dedicato alle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. La giornalista si è trovata ad affrontare una scena davvero imprevista, che ha travolto il clima sereno e disteso dello studio. Momenti di panico e baraonda che hanno messo laa dura prova. La risposta della direttrice, però, non s’è fatta attendere ed è stata chiara e forte.: “Abbiamo un’incursione in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I talebani accolgono a Kabul una reporter incinta non sposata che era stata respinta dalla Nuova Zelanda. Le norme… - ItaliaViva : Non era difficile prevedere come sarebbe andata a finire con 'le carte' in mano al centrodestra, anzi c'era qualcun… - reportrai3 : I medici sapevano che Camilla Canepa, 18enne morta di trombosi, aveva fatto il vaccino AstraZeneca eppure questa in… - ktmgds : @nevrastenicagds @arsengds @infamegds @tossikogds elektra non aveva idea di cosa avesse vissuto nei brevi momenti t… - Lucone71 : @gio_c75 @speranza58 @NFratoianni Non era nella rosa dei candidati. E non ci sono stati gli abboccamenti incestuosi… -