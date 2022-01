Nome dopo nome | l’Enciclopedia online che custodisce la storia delle donne

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 30 gennaio 2022) Il contributoallapensiero è sistematicamente rimosso, non è tramandato, è ignorato. Per rendersene conto, basta aprire un manuale scolastico qualsiasi. Quello di filosofia del triennio dei licei superiori? Partiamo: Talete, Anassimandro, Anassimene, Pitagora, Eraclito, Senofane, Parmenide, Zenone di Elea, Melisso, Empedocle, Anassagora, Democrito: sono tutti uomini. Alla stessa conclusione si approda attraversando il Medioevo, il Cinquecento, il Seicento, scorrendo i nomi che hanno fatto ladel pensiero occidentale. E il Novecento, sarà diverso? No. Eccezion fatta per la filosofa Hannah Arendt, unica donna che spunta tra Husserl, Jaspers, Sartre, Marcel, Abbagnano, Heidegger, Frege, Russell, Wittgenstein, Ayer, Ryle, Austin, Popper, Kuhn e via discorrendo. Perché? Come scriveva Virginia ...