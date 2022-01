No Vax, multe da martedì: cento euro agli over 50 (ma non ci saranno controlli nelle strade) (Di domenica 30 gennaio 2022) Da martedì partiranno le multe. cento euro una tantum. Colpiranno coloro che hanno più di cinquant?anni e non sono ancora vaccinati. Questo provvedimento interesserà tutti,... Leggi su ilmattino (Di domenica 30 gennaio 2022) Dapartiranno leuna tantum. Colpiranno coloro che hanno più di cinquant?anni e non sono ancora vaccinati. Questo provvedimento interesserà tutti,...

